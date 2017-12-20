〈南部〉26日停水23小時 12萬戶受影響

2017-12-20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司配合市府辦理「和發園區道路工程潮洲寮排水擋土設施施作」工程，高市鳳山等十三區將於下週二停水二十三小時，另有十二區水壓降低，總計影響十二萬住戶。

水公司配合市府和發產業園區道路工程，需於大發基地潮洲寮排水進行擋土措施，施作區域牴觸台電上寮至潮州段六十九KV特高壓線路，停電影響高雄給水廠供水，南區工程處另併案辦理「高雄環線澄觀路二千二百mm管線銜接工程」。

水公司將於本月二十六日（下週二）晚間八時到隔天晚間七時，十三區總計停水二十三小時，區域包括梓官、橋頭、左營、鼓山、鳳山、岡山、阿蓮區，另仁武、大社區均含仁武工業區、楠梓區加入楠梓加工區。

另燕巢區（國道三號附近含角宿、鳳雄里）、 鳥松區（鳥松、坔埔、仁美里）、大樹區（義大世界別墅區、義守大學、義大飯店）也停水，總計停水戶數九萬戶。

水公司表示，水壓降低區域有彌陀區、大發工業區、鳥松區（鳥松國中一帶）、永安、茄萣、前金、前鎮、旗津、三民、鹽埕、新興、苓雅區、小港區（濟南、青島、二苓、山東、大坪、松山、高松、山明、坪頂、孔宅、合作、廈莊、桂林、中厝、松金、港興、三苓、大苓、正苓、順苓、六苓、宏亮、泰山、店鎮里） ，總計三萬戶。