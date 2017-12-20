〈南部〉「高雄過好年」 1500商家有好康

2017-12-20

任一店家消費不限金額發票 抽百萬名車

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄過好年邁入二十週年，活動昨天起跑，民眾只要在明年二月底前，憑活動期間至高雄任一店家不限金額發票，至「高雄雄好康」APP完成發票登錄，就有機會抽中百萬名車，獎品總價值超過五百萬元。

首創APP集點 可以兌換百貨禮券、咖啡等

高雄市長陳菊表示，這項活動是二十年前她擔任社會局長任內創立，目的是協助高雄商圈發展，如今從傳統採買到行動科技服務，也歡迎全台民眾到高雄過暖冬。

今年「高雄雄好康」APP為貼近民眾消費習慣，首創APP集點功能，舉凡APP各項操作都可集點，點數可兌換百貨禮券、3C商品、咖啡等，另為提供消費者使用APP更多樂趣，APP更結合AR技術，在限定的活動時間及地點打開APP，即可參加財神爺發紅包遊戲。

今年最大獎項為Toyota RAV4油電車，市價一二○萬，漢神巨蛋並與經發局合作，春節期間另送出一台鈴木汽車。

今年高雄過好年活動，也結合在地的節慶活動，主要包括十二月二十三日的「哈瑪星耶誕文化節」、十二月三十一日「夢時代跨年演唱會」，明年一月二十七日「三鳳中街過好年」等系列商圈行銷活動，另還有明年二月三日至三月四日在美麗島大道展出的「樂活熊城市嘉年華」。

高雄市經發局長曾文生強調，今年高雄過好年活動，目前有八百家商家參與，將提供優惠，估計到明年農曆過年前，會增加到一千五百家，依往年數據，活動期間商家的業績平均會增加十％。詳情可上「2018高雄過好年」網站查詢。