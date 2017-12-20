〈南部〉《穗科撤出 縣府重新招標》舊警舍活化 台東子弟賣咖啡

2017-12-20

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市鐵花路與福建路口縣警局廢棄宿舍，經縣府改造後，二○一五年起，原由知名的穗科經營手打烏龍麵店，今年四月業者撤離，經縣府重新招標，由知名導演黃朝亮接手，將賣太麻里咖啡及簡餐。

這棟老屋位於台東市鐵花路與福建路口，原本是雙併的警察日式宿舍，年久失修，成了髒亂點，縣府向文化部爭取到一千兩百萬元經費翻修，於二○一三年啟用，原本做為小型藝文展覽空間，隨後委外，由穗科得標，改賣手打烏龍麵。

穗科初開幕時，幾乎天天高朋滿座，後來被縣議員質疑縣府低價招標，引發爭議，加上口味、價位及經營方針等諸多因素，今年愚人節穗科宣告撤出。

縣府收回老屋重新招標活化閒置空間，由導演黃朝亮投資的「TAIMALI太麻里文創咖啡館」得標，歷經一百天的場館設計、整修、規劃及人員培訓後，將於廿三日正式開幕，館內以台東咖啡、在地特色食材為主軸的早午餐、健康輕食等餐飲服務。

縣府表示，黃朝亮是台東農家子弟，在影視文化圈打拚廿年，常藉由影視作品推廣台東旅遊、文化及農特產品等。

黃朝亮表示，創建「TAIMALI太麻里咖啡」品牌，希望把家鄉的好產品推廣出去，也希望藉由品牌的推廣，讓更多人認識台東這塊充滿真、善、美的土地。