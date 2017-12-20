〈南部〉募二手玩具扶弱 唐鳳讚聲美和科大

2017-12-20

邀志工整理出半噸 後天校慶義賣助學

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東美和科技大學透過高雄市社會創業協會媒合，從十一月起邀集超過兩百五十人次的志工，整理近五百公斤的二手玩具，將於本週五校慶活動中義賣，所得作為校內經濟弱勢學生助學金，政務委員唐鳳昨天也特別到場讚聲。

唐鳳盼延續玩具生命 發揮正向影響力

唐鳳表示，從電影「玩具總動員」中可以看見，玩具本身的生命是就是建立在人跟人的互動上，如果能讓玩具有第二次、第三次使用的機會，是很正向的社會影響力，期待大家一起延續玩具生命，發揮正向的社會影響力。

美和科大校長陳景川說，學校有四分之一學生來自經濟弱勢家庭，學生多因家庭經濟必須打工，無法專心學業，這次活動希望打造二手玩具循環經濟價值。

竹田學童挑「館藏」 送愛峇里島孩子

除了美和科大以二手玩具義賣，屏東竹田國小今年成立「玩具圖書館」後，也成為地方玩具流通中心，學童們從協助整理過程中，開始懂得珍惜資源，耶誕節前夕，紛紛挑選館內二手玩具，並手寫卡片，將寄送到印尼峇里島。

竹田國小校長謝俊明說，印尼峇里島阿貢火山日前噴發，孩子過往對印尼是無感的，透過學校老師邱俐綾帶動的「島嶼的集體記憶」計畫，孩子們本學期開始與印尼峇里島Sukawati第四小學透過書信交流，孩子們發現「我的朋友就在那邊！」。