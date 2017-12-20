〈南部〉西港外環道發包 藝術村青年市府抗議

2017-12-20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「假協商！真招標！」「要文化推手，不要大怪手！」西港外環道新闢工程爭議未息，堅守保留道路範圍內百棵老樹與百年糖業鐵道的堀仔頭藝術生態村成員，昨到市府即興音樂表演「錄音帶有Ａ、Ｂ面」，諷刺市府一面找他們協商變更設計，一面卻已經發包舊有工程設計，大玩「兩面」手法。

工務局︰延續辦理第四次發包

南市工務局表示，西港區東側外環道路早於一○五年即設計完成，已公開招標三次流標，檢討原因為單價偏低，這次僅是調整單價後依原設計延續辦理第四次發包，昨天開標結果也是流標。

工務局強調，原台糖鐵道部分位在拓寬後道路路面，考量現地保存有妨礙行車安全疑慮，已委託專業團隊評估在不影響道路安全前提下，研議將原有台糖鐵道及軌枕移位適當位置，預定明年一月會與堀仔頭生態藝術村第三次研商糖鐵、老樹保存方案，將西港線相關景觀元素，如旗站、轉轍器、鐵軌等納入後續工程施作。

西港青年鄭敦哲表示，文化部長鄭麗君上月底才接受媒體專訪表示「西港糖鐵」是考驗「部部都是文化部」理念的指標性案例，已邀請經濟部、交通部及台糖跨部會推動糖鐵「文化路徑」的文化保存發展，並將邀公民團體參與，可是市府在第三次協商前，就以「突襲」方式強勢招標，顯然是打臉文化部的做法，而且失信於民。

聲援的建築師許家碩表示，西港擁有珍貴的歷史及生態資源，若因為這條路而拆掉，是市民的損失，政府說要開協調會，但工程卻已經發包，讓人覺得沒溝通誠意，希望市府可以有更好的解決方式。