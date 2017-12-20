〈南部〉劃入國土保育區 將軍民眾怒翻桌

2017-12-20

都發局︰意見納入規劃參考

〔記者王涵平／將軍報導〕首場「擬定台南市國土計畫」說明會，昨日在將軍區公所舉辦，民眾憂列保育區恐影響生計等權益，翻桌表達強烈反對意見，說明會不歡而散。南市都發局表示，相關意見將納入規劃參考。

將舉辦11場次地方座談會

南市都發局表示，因應國土計畫法已於去年五月施行，南市國土計畫也進行研究規劃作業，為了廣徵民意，昨日起舉辦十一個場次的地方座談會以利蒐集民眾意見。

地方認為影響未來開發

首場昨日在將軍區公所舉行，有沿海北門、將軍、七股一帶的民眾表示，當地有濕地、鹽灘地，大部分民眾以養殖漁業為生，國土計畫分區內涉及國土保育、海洋資源地區，地方認為對未來開發有很大影響，而且對內容完全不了解，反對劃設。

市議員陳朝來表示，國土計畫涉及地方的發展，一些重要的濕地恐列入國土保育地區，屆時可能將嚴格限制開發與發展，侵犯人民權益及地方發展，甚至民眾有被迫遷村危機。

有沿海居民陳情要求台十七線以西的區里不得列入國土保育區，希望被列為城鄉發展區或觀光旅遊區，而相關法令疊床架屋恐讓民眾無所適從，若不妥善處理，不排除發動強烈抗爭。

南市都發局指出，針對昨日說明會現場有民眾表達沿海濕地劃設公告程序不當、未尊重民意，且反對台十七線以西劃設為國土保育地區等意見，將納入南市國土計畫規劃參採。說明會場次除行文通知相關單位團體，並於台南市國土計畫專屬網站http://spatial-planning.tainan.gov.tw/公告活動訊息與提供簡報資料，同時座談會也規劃以電話、傳真、E-MAIL及網路報名等多種管道，讓民眾可以選擇報名方式，以利統計人數安排座位，會後也將座談會簡報影像資料上傳專屬網站，方便民眾了解相關內容。

南市都發局指出，對於部分民眾採取激烈的表達方式感到遺憾，期望透過座談會理性平和的表達看法，共同擘劃南市未來發展願景。