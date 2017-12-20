〈南部〉馬頭山掩埋場開發案 環團告業者

2017-12-20

按鈴控告涉嫌偽造文書

〔記者黃建華、陳文嬋／高雄報導〕爭議多時的馬頭山富駿事業廢棄物掩埋場環評案明（廿一）日將召開環評大會，環團昨再度大動作控告富駿涉嫌偽造文書，要求市府中止富駿案環評，富駿則反批，環團意圖利用司法干擾環評審查作業，相當不妥！

富駿反批干擾環評審查

環保局表示，環團提出的質疑，均已交由環境影響評估委員會進行審查，尤其市府環評會有各領域專家委員審查把關，水利局也委託屏東科技大學土木保持系審查，強調一切依法受理及審查，一定會做出專業的判斷。

富駿去年申請在馬頭山設立事業廢棄物掩埋場，但環團與部份當地居民認為，離旗山溪僅四公里，有污染大高雄與台南飲水、灌溉水源，及位於地質敏感帶等質疑，成立反馬頭山廢棄物掩埋場自救會力阻開發案。

環團與居民代表昨到高雄地檢署按鈴控告指出，本案經過兩次環評會議，今年八月首度召開環評大會，會中富駿並未回覆環團質疑，開發單位涉嫌引用不實資料，意圖誤導環評通過。

台灣水資源保育聯盟等五個環保團體昨到市府環保局提出馬頭山存在深層地下水新證據，抗議富駿環評書未依環評作業準則評估地震，要求市府停止環評。

針對環團提告動作，富駿公司也以聲明反駁，指環團在環評前夕動作頻頻，刻意模糊科學工程施工準則定義，以達到操作輿論目的。

富駿聲明指出，馬頭山地區地質在國家地質調查報告中確定為古亭坑層厚層泥岩偶夾薄層砂岩，並無地下水資源可供使用，附近居民還得申請農塘蓄水作為民生或農作灌溉。

然而反對團體卻玩弄文字遊戲，以環評書字面上之說法刻意曲解誣指為違法，造成外界誤解，干擾環評審查。