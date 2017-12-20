〈南部〉太平溪疏濬塵土揚 台東民批官帶頭污染

2017-12-20

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市太平溪下游正由縣府進行疏濬工程，砂石車載運土方在河床密集往返，沿路塵土飛揚，被東北季風吹向附近國宅及運動公園，民眾批評縣府帶頭製造空污，環保局表示，會要求改善。

太平溪從豐里橋以下至出海口，已連續多日被空污籠罩，強風一吹，塵土還會吹進溪旁東海國宅住戶，緊鄰河床還有東海運動公園，民眾來運動卻大量吸入細懸浮微粒。

環局將要求改善 否則開罰

原來，豐里橋下正由縣府建設處進行疏濬工程，土石挖起後，往下游運到污水處理場預定地填土，近來天氣乾燥，又吹東北季風，砂石車在河床便道疾駛，沿途掀起長串「沙龍」，強風一吹就往河外擴散。

縣府環保局表示，依規定，工地必須做好空污防制，否則可對事業單位處罰十萬元以上罰鍰，並可連續處罰，針對民眾反映事項，必須到現地了解後才能判定，但會先要求改善。建設處說，這是外包工程，會請施作廠商做好空污防護。

民眾說，今年入冬以來，已飽受卑南溪天然風飛沙之苦，家裡從門窗到地板、家具，常常「沙沙的」，最近幾天又冒出太平溪人工風飛沙。

縣府表示，卑南溪防治風飛沙的水覆蓋措施，十月間受豪雨嚴重損毀，降低防沙能力，經縣府與第八河川局共同投入大量機具、能量積極搶修下，已恢復九成以上，且有效達到揚塵抑制效果，但風飛沙無法完全抑制，在風速達到每秒四公尺以上時，仍有揚塵發生，提醒民眾做好個人防護，在家時緊閉門窗，外出時配戴口罩，減少沙塵影響健康。