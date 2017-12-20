〈南部〉煙火簽約難喊卡 東港、枋寮跨年夜照放

2017-12-20

東港明年擬取消、枋寮允將減量

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內空污問題嚴重，包括六都在內十餘縣市跨年煙火臨時喊卡，不過屏東東港、枋寮跨年煙火今年仍照常施放。東港鎮公所已開始思考明年以街景打造跨年氣氛的方式改進，枋寮鄉公所也承諾將減量。

空污議題成為全民關注焦點，屏東空氣品質因地形致擴散條件不佳，加上處於東北季風背風面，潮州成為全年空氣品質不良日數最多的測站之一。

屏東縣沿海枋寮、東港兩鄉鎮，舉辦跨年晚會已有十多年歷史，今年已花費各約五十萬、七十萬元採購跨年煙火。東港鎮公所指出，東港鎮跨年晚會施放煙火已十餘年，今年已和廠商簽約，若喊卡將面臨違約，加上有部分民眾也希望在跨年能夠熱鬧一點，今年的煙火仍會繼續施放，地點將在東港溪河堤舉辦，邀請黃思婷、王建復等藝人表演，已考慮明年取消煙火。

民眾：空污嚴重不能只怪煙火

枋寮鄉公所表示，目前已和煙火廠商簽約，不考慮喊卡，今年邀請孫淑媚、謝麗金等藝人表演，面對空污防制，公所已加強宣導農民禁止露天燃燒，明年也會縮減煙火施放量，甚至僅在跨年前後各一發，以減少空污。

東港邱姓教師說，全台空污以屏東最嚴重，節慶時民眾需「小確幸」紓壓，煙火確實對空污雪上加霜，但政府更應該鎖定稽查排污工廠，若只把空污怪給煙火，不符比例原則。

屏東市跨年放煙火？ 縣府：評估中

至於屏東縣政府文化處舉辦的屏東市跨年晚會，今年是否施放煙火仍在評估中。縣府發言人黃建嘉表示，屏東市原本就禁止施放高空煙火，過去幾年縣府跨年晚會都只有零星施放低空煙火，數量都不多。