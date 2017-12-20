〈台北都會〉《柯P上任3周年市政總檢討系列2》2萬戶公宅跳票 2爛尾樓復工還要等 《重大建設篇》 大巨蛋復工無期 政策搖擺

2017-12-20

記者鍾泓良、蕭婷方／特稿

市長柯文哲上任頻打「五大案」，任內開發案卻頻卡關，今年現轉機推出任內首件BOT案「內科之心」及首件地上權案「市議會舊址」，閒置市有地則有更多元利用；兩大爛尾樓「遠雄大巨蛋」及「台北表演藝術中心」雖小有進展，復工仍有距離；雙子星開發案國際標預計明年三月公告招標，但北捷公司之前欲聯手富邦金控投資挨批「球員兼裁判」，雖然柯文哲改口放棄北捷參與投標，但讓標案蒙上爭議。

內湖港墘路旁的舊台北花市規劃為「內科之心」BOT案，做為創新研發中心，今年五月與宏匯集團簽約，並於十二月十九日動工。

市議會舊址 地上權發包

至於忠孝西路市議會舊址，郝市府規劃為地上權案招標兩度流標，柯文哲上任也流標三次，祭出權利金砍半、分期繳納後，今年九月由豪昱營造得標。另一方面，財政局十一月建置「市有閒置空間整合查詢平台」，讓外界方便檢視各區閒置市有地，並由地方提出使用方向，明年更釋出部分閒置宿舍給包租代管。

而停工一年七個月的遠雄大巨蛋，今年十月向都市設計審議委員會遞件，但五十七輛大客車需要在地面層上下客等問題仍面臨挑戰，復工時程不樂觀，柯市府至今政策搖擺，恐成連任最大爭議案。

北藝中心承包商理成營造去年底倒閉，北市府歷經兩次流標後，將標案切為「帷幕工程」跟「內裝工程」兩標案，其中「帷幕工程」七月重新發包，由雙喜營造公司得標，「內裝工程」近期上網公告。

北藝拆兩標發包 北流後年完成

北部流行音樂中心北基地完成度已達五十九．七九％，預計明年六月完成，正式營運最晚要到後年；南基地進度為廿四．一％，預計後年四月完成；台北車站特定專用區的C1、D1基地雙子星，預計明年三月底將開國際標公告徵求投資人。

第二殯儀館於民國一○三年宣布改建，去年完成第一期擴建工程，預計後年執行第二期擴建，但殯葬專區規劃不明，且與鄰近地主產權談不攏而受阻。