〈台北都會〉《柯P上任3周年市政總檢討系列2》2萬戶公宅跳票 2爛尾樓復工還要等 《居住篇》包租代管 雙稅調降祭優惠

2017-12-20

記者鍾泓良／特稿

北市府今年居住政策力推包租代管及公共住宅，包租代管因各種優惠，成效明顯；不過，公宅仍因地方、議會受阻，至今年底完成一六二三戶，達成率僅八．一％ ，任內蓋完兩萬戶的承諾確定跳票； 市府今年拍板首創全國「單一且自住」房屋稅率一％，明年預計廿二．五萬戶受惠。今年民辦都更因永春都更案司法敗訴，市府公部門介入協調無助益，公辦都更三年還未有成效可見；而柯看似對違建強硬出招，但舉報量、處理量不如前幾任市長，面臨「數字」考驗。

中央修法，今年起參與包租代管公益出租人可免徵綜合所得稅，北市府也提出自治條例草案，讓公益出租人可再享房屋稅、地價稅減免。祭出優惠同時，北市包租代管上路一個月就成案十五件，比過去「代租代管」六年僅有八十四案，進步不少。

單一自住房屋稅率降為一％

「單一且自住」房屋稅率調降為一％，明年即能適用，而諸多跡象顯示，明年地價稅可望調降，雙稅調降為房市冰河期送暖。

此外，柯市府原目標四年蓋兩萬戶公宅，因地方反彈，議員於預算執行佈下層層關卡，讓興建速度緩慢，已確定今年底僅完成一六二三戶，明年底三四五三戶完工，柯四年二萬戶已確定不可能。

今年接連爆發長安西路強拆、永春翻盤等都更爭議案，打擊市場信心，即使市府不斷信心喊話也未見復甦，市府組成強拆專案小組仍無法解決都更爭議，柯市府至今未見新對策。而北市配合中央「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修法，但議會放話三年內不會通過修法，老屋重建也難展政績。

另一方面，蘭州斯文里三期公辦都更今年終露曙光，預計今年底進入都更審議，但對承租戶安置未定調，明年三月是否定案有待觀望，南機場整宅則有兩處成立更新會。不過，中正區水源營區、士林中正路基河路沿線、台北機廠、空軍總部舊址開發等，則無聲無息。

強勢喊拆 違建數仍成長

柯上任後頻對拆違建撂狠話，但根據統計，其任內舉報數、處理數不如「扁馬郝」，即使柯稱是因違建總量減少，但任內違建總數成長三千件，面臨數據考驗。市府今年三月下令用稅籍資料在中山區「大彎北段」抓到一六七八戶商業宅，即使地方反彈、議員施壓，市府仍堅持年底開罰，考驗柯的抗壓力。