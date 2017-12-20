〈台北都會〉「內科之心」動工 「超額利潤回饋」首案

2017-12-20

〔記者沈佩瑤、蕭婷方／台北報導〕柯市府任內首件BOT成功招商開工。「內科之心—台北市內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」昨天上午舉行動土典禮，市長柯文哲致詞時表示，此案訂有「超額利潤回饋機制」，將來廠商賺越多，市府分越多，確保民間跟政府共同合作發展。

「內科之心」為柯上任後力推的「內科二．○計畫」重要項目，位於瑞光路、港墘路及洲子街所圍街廓，佔地約一．七五公頃，去年八月公告招商，今年一月甄得最優申請人，五月與宏匯瑞光股份有限公司正式完成簽約，預計二○二○年五月啟用營運。

柯文哲說，內湖科技園區一年產值約四兆，但產業有新陳代謝，「內科之心」為全國第一件以育成中心做為開發事業的BOT案，可提供三千個就業機會，盼透過此處支援內科將來發展。他強調，此案設有「超額利潤回饋機制」，民間經營得越好，政府獲益也越高，對於未來公私協力會有很大的幫助。

109年啟用 3年達226家規模

宏匯集團預計在「內科之心」投資四十八億元，協助開發案的工研院副院長張培仁說，內科之心第一年目標為輔導一六七家、三年達到二二六家規模。

不過，內科在上下班尖峰時段交通常打結，若內科之心完工後，附近交通恐更壅塞，對此，柯文哲會後表示，大規模改善無法一下到位，現行可做的就一步一步進行，「我有在監看，每改一個約有五％至十九％改善」，維持不要變壞也很重要。

「內科之心」做為第一個訂有「超額利潤回饋機制」BOT案，北市產發局科技服務中心主任莊玫紅表示，合約訂五十年，期間物價等消費水平都會浮動，為避免引發後續爭議，因此明確規定：凡以BOT方式開發個案，就要訂定超額利潤公式，只要年營收超過簽約時財務試算的廿％，就加計權利金。

莊玫紅說，內科之心超額利潤公式以級距式計算，超過廿至卅％，權利金加計○．二％，卅一至四十％，權利金加計○．三％，超過四十一％加計○．六％。