〈台北都會〉技職科系消長 表藝科成長最快

2017-12-20

餐飲人才需求多 餐飲類科仍是主流

〔記者翁聿煌／新北報導〕一般大學畢業生面臨無特殊專長、求職起薪太低的困境，技職教育發展更受重視，以新北市的技職學生就讀科系比例結構而言，近年來餐飲服務業人才需求多，餐飲類科仍然是主流；以成長速度來看，表演藝術科班級數六年來成長三成最快，也有學校結合社會發展趨勢，如醒吾高中成立照顧服務科，莊敬高職成立農場經營科和園藝科。

新北市教育局統計一○一至一○七學年度技職類科各學群中，屬於傳統工業類科的「土木與建築」、「海事」、「動力機械」、「農業」、「機械」的班級學生數保持穩定，「商業與管理」、「設計」、「電機與電子」略減，「餐飲」類科一直保持最多，「藝術」群科則是增幅最大的類科，具體呈現高職學生的興趣與生涯規劃取向。

三重商工：總量管制 以免人才失衡

三重商工校長林清南指出，公立高職肩負國家整體發展政策，必須以基礎工業及經濟命脈為重，配合政府的工業及科技產業需求；但另一方面，私校以學生喜好為導向、偏重服務性產業，包括休閒觀光、餐飲美容、表演藝術等符合社會潮流與環境氛圍的科系，需要進行總量管制，以免人才培育失衡。

莊敬高職：私校比公立多元 才能生存

莊敬高職校長林淑貴說，面對少子化時代，私校必須對趨勢變化擁有比公校更高的敏感度才能生存，因此會在科系招生上多考量學生的多元需求，並且在科系調整上更具彈性。

樟樹實創高中：實施跨群科課程

新北市最新成立的樟樹國際實創高中校長陳浩然說，校方為改變傳統的科系分際，提升學生的學習興趣，實施跨群科課程安排，結合實驗教育與技職教育，成立「多媒體動畫科」及「流行服飾科」，開發全國首創的「創意潛能開發課程」，培育未來產業競爭人才。

教育局：盼從國小開始推動技職教育

教育局長林奕華說，新北市成立「技職教育科」，希望從國小階段就開始推動技職教育，依序進行「職業試探」、「職業準備」及「職業繼續」三面向，在高職的「職業準備」階段，強調「金手培訓」、「證能合一」與「產學共構」政策，讓學生能盡早確認生涯發展方向，在職場展現專業與自信。