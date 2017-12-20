〈台北都會〉萬華「刈包吉」 找接班人辦街友宴

2017-12-20

要有耐心、度量及財力

〔記者鍾泓良／台北報導〕萬華善心老闆「刈包吉」廖榮吉在過年期間為街友設宴傳為佳話，至今年街友宴已經辦了卅二年、第廿二屆了，但年事已高的廖榮吉感嘆自己體力、財力不足，因此明年辦完後，盼找到接班人續辦街友宴。他開出條件是有耐心、度量且有一定財力，他願意提供價值約一百萬元的餐具、爐子、發電機等辦桌器材，也會花兩年帶著做。

5桌開始 最多曾逾千桌

今年七十八歲的廖榮吉談到，自己父親早逝，小時候只吃得起豆腐渣及地瓜籤，後來開了印刷廠，日子才過得比較好，覺得應該要回饋社會，因此在萬華發送便當和舉辦「街友宴」，從一開始請五桌，最多時曾請過一千桌以上，往年都會有蝦子、豬腳及無限量的愛心麵，讓街友能感受年夜飯氣氛。

廖榮吉指出，明年街友宴將在除夕前一天起設宴，連辦四天至大年初二，總共請兩百桌。今年準備三千公斤豬腳及兩千公斤魚，但還沒募到款。

他表示，往年設宴都是靠外界捐款及自己出錢，能夠打平就不錯，去年因為台南大地震導致善心捐款減少，自己倒貼兩百萬元，因此開出接班條件要有一定財力，「沒有錢怎麼做愛心！」

廖榮吉也說，因為街友看到菜餚都會搶食，甚至發生爭執，所以接班人也要有耐心，更不能發脾氣；如果真的找不到接班人，他可能就是街友宴規模越辦越小，「不然就做兩天，不要做算了。」