〈台北都會〉為爭預算 北市公園處聲稱杜鵑花可防PM2.5

2017-12-20

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市今年首次與台大杜鵑花節配合，花費九百萬元種植十萬五千株杜鵑花，卻未準時在台大杜鵑花節綻放。市議會工務委員會上月卅日審議公園處預算時，將明年要再種十萬株杜鵑花的八百廿六萬元預算擱置。公園處昨補報告，為了爭取預算通過，公園處長黃立遠說，根據研究杜鵑花可以吸收PM2.5，議員進一步追問時，公園處才補充，其實任何植物都可以淨化空氣，結果讓該筆預算二度被暫擱。

黃立遠表示，種植杜鵑是因為是北市市花，更稱：「杜鵑花種在人行道，可以吸收PM2.5，我們有研究過。」引發議員好奇。國民黨議員林亭君追問是否有其他花有吸收PM2.5效果？黃立遠這時才說：「其實植物都會有啦！」一旁的公園處總工程司藍舒凢補充，植物都對空氣污染、吸收粉塵有功效，「不是只限於杜鵑花」。林亭君認為無多元種植，而是只種杜鵑花。

林試所：花叢矮 淨化空氣有限

對此，農委會林試所前副所長林國銓保守指出，杜鵑花葉面有絨毛可吸收灰塵，但是否能吸收PM2.5需要專業報告佐證，他認為杜鵑花屬於灌木植物，長得比較矮，對於空氣淨化效果應有限。

民進黨議員許淑華主張，公園處每年本來就有編列一億三千萬元花卉採購預算，就從裡面支用，建議刪除預算。國民黨議員葉林傳支持該筆預算，認為杜鵑花是市花，「市花你不種，那我就給你種我們的梅花（國花）。」

工務委員會召集人、議員洪建益也說，公園處杜鵑花種了兩年，都是從一億三千萬元預算支應，未另新增預算。工務局長彭振聲表示，市長指示加強種植才提出特別預算。