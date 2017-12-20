〈台北都會〉太平輪紀念碑拆牆 下月重見天日

2017-12-20

〔記者俞肇福／基隆報導〕努力奮鬥多年，「太平輪遇難旅客紀念碑」的圍牆終於開拆了！明年一月廿七日的追悼紀念日，遺族終於可以自由憑弔。

遺族終於可以自由憑弔

基隆市文化局副局長李添慶表示，十二月五日拆除包圍紀念碑多年的軍方圍牆，最近基隆多雨，工程施工略受影響，但是應該可以趕在明年一月底前完工。

一九四九年一月廿七日是小年夜，太平輪滿載上千名趕回基隆和家人團圓的旅客，卻在上海駛往基隆途中失事，一千多人死亡。一九五一年在基隆港東岸碼頭邊豎立「太平輪遇難旅客紀念碑」；因為「太平輪遇難旅客紀念碑」後來被劃入軍營內，罹難者家屬進出須申請，非本國人禁入，造成遺族家屬困擾。

今年一月十二日，文化部長鄭麗君親臨致祭，向家屬允諾會讓軍營圍牆退縮，讓太平輪遺族可以自由憑弔紀念碑；基隆市文化局七月七日召開「太平輪遇難旅客紀念碑圍牆退縮說明會」，會議由文化局長馬嫻育主持，要將紀念碑的現址打造成口袋公園，以鐵絲網將紀念碑與營區隔絕，周邊也會有敘事牆，說明太平輪事件的始末。

不料，國防部與基市府對於土地的撥用、租用程序認知不同，軍方無法即時配合；經立委蔡適應邀集國防部、航港局、市政府協調，最後達成國防部釋出土地、市府向地主航港局承租後進場施工的結論，目前正在施工中。