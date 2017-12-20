〈台北都會〉拆違建全民買單 朱立倫：不公平

2017-12-20

〔記者何玉華／新北報導〕違建火災連續發生，新北市長朱立倫昨天在市政會議指示，重大違建拆除「持續、不手軟」，肯定拆除大隊在寒流期間仍持續有作為，也向市議會喊話，希望議員們儘快通過違章建築拆除收費自治條例，才能加大、加快拆除違建。

朱立倫：收費拆違建條例 盼速通過

「新北市違章建築拆除收費自治條例」從台北縣時代開始討論，因屆期不連續，多次送議會審議都未能完成三讀；最近一次是一○五年五月送議會審議，經法規審查會通過後，一○五年八月十六日送大會二讀討論，朝野議員都有意見，再度延後討論，沒有具體進展。

從台北縣時代的民國九十五年起，市府每年編列四千萬元拆除違建；一○二年至今，則是每年編列三千五百萬元，明年同樣編列三千五百萬元，目前仍在審議中。

拆除費由業主負擔 才符合公平正義

朱立倫昨天主持市政會議時，對近日拆除違建的做法，重申嚴格持續執法，希望儘速解決違建造成的公安、治安及環境問題，但拆除的費用由公帑來支付，他認為對市民很不公平，希望議會儘快通過違章建築拆除收費自治條例，由違建的業主自行負擔費用，才符合公平正義，才能加大、加快違建拆除的力道。

工務局長朱惕之說，目前針對影響公共安全、頂樓加蓋隔間分租違建，列優先拆除，另一方面，也希望遏止新違建再出現，拆除收費自治條例就是希望不要讓新違建繼續出現，而原本違建若是行為人能自行拆除，並不會收費。

議長：優先審預算 會徵詢議員意見

議長蔣根煌表示，市府送的法案如果有急迫性，議會會配合安排審議時程，但議會是合議制，也要讓議員充分表達意見，市府對於議員的質疑會盡力溝通；至於能否在這次臨時會中排入審查，蔣根煌表示，以預算審查為優先，若有時間可以徵詢議員們的意見。

「新北市違章建築拆除收費自治條例」總共只有五條條文，除了立法目的、主管機關、施行時間，真正與強制拆除收費有關的只有兩條，但因牽涉範圍大，又涉及應拆除對象的認定及收費的標準，朝野議員在背負選民壓力下，在立法過程表達各式意見，遲遲沒有結果。