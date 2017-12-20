〈北部〉作品進駐總統府 彭雅美：用陶藝點亮台灣

2017-12-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮陶藝家彭雅美創作「蕨代風華」系列作品，接續獲得國外多項陶藝大獎，今年七月受邀進駐總統府藝廊，與全台知名創作者共同展出以「生如夏花」為主題的藝術展，上週還代表所有展出者上台致詞，感謝政府積極推動台灣藝術發展；昨剛返回花蓮的她，強調將接續投入創作，用陶藝點亮台灣，讓世界看見台灣的藝術文化。

出身花蓮、從事陶藝創作逾卅年的彭雅美，近年以獨創「蕨代風華」系列作品奠定藝術風格，出征歐洲、美國、澳洲等地的陶藝賽事均獲多項肯定，備受國際陶藝界關注，回國後她與七名藝術家同時受邀至總統府參展，她挑選「相生相容」、「漩」、「飛揚的種子」及「希望的翅膀」等四件作品進駐藝廊。

彭雅美說，總統府挑選作品標準，著重創作的獨特表現性，工藝中心集結新一代具有國際觀及新思維的藝術家，讓參訪貴賓都能感受到台灣最在地的藝術文化及價值，並分享藝術家參與國際競賽的艱辛歷程。

她說，在四件作品中，分別象徵台灣「包容」、「堅持」、「拓荒」、「希望」的四大精神，感謝政府給予肯定，提供創作者一個公開亮相的機會，讓這群藝術家能更有信心地致力傳承台灣工藝、推廣與人才培訓。

彭雅美說，文化與藝術是國力的延伸，同時也是發展經濟與觀光的利器，未來將會持續投入創作，以陶藝讓世界看見台灣，並期許自己積極推動台灣藝術發展，歷經時間淬鍊，賦予藝術作品更多歷史及文化價值。