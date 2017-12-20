〈北部〉花蓮市圖推書箱宅急便 創新服務獲獎

2017-12-20

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市公所圖書館為讓圖書更有效的利用，五年前推出書箱宅急便的服務，依據幼兒園、小學的年齡，選出適合學童閱讀的圖書，裝箱直接送達學校班級，這項創新的服務參與中華民國圖書館學會舉辦海報展評選，以四十票高分的支持勇奪全國第一，市長魏嘉賢昨前往鼓勵市圖團隊。

館長蔡淑香說，自從推出書箱宅急便五年多來，送達各校園供學生閱讀的書箱總量有六百一十二箱，超過近二萬名學生受惠於這項活動的推廣，而且有二千多名閱讀心得競賽表現優異的學生接受花蓮市公所表揚，從今年起，「書箱宅急便」推廣的範圍由原本的幼兒園及國小向上擴展至國中，希望擴展閱讀的層面。

花蓮市立圖書館推動「書箱宅急便」活動，以市區的幼兒園與國小學生為推廣的主要族群，藉由閱讀習慣向下扎根的方式，以班級為單位，將書籍裝箱，再由館員以專車方式親自將書箱送至各班級教室。蔡淑香說，閱讀的數據不能只是數據的呈現，而是要真正落實「閱讀」的好習慣，去年推動「閱讀書遊記」創新服務，以班級為單位集體製作班級閱讀心得分享，激發學子多花巧思在閱讀心得的製作與撰寫。

中華民國圖書館學會每年底都會以學術研討會等方式，邀集圖書館專家、學者及館員等，共同就圖書館營運方向進行討論，同時更邀請各公共圖書館參與海報展，以照片、圖表及文宣品等現場解說，介紹館方運作的理念，市立圖書館以「書箱宅急便」的創新服務，參與中華民國圖書館學會舉辦海報展評選，以四十票高分的支持勇奪全國第一。