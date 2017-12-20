〈北部〉壯遊玉里 玉里高中生：帶物資送啟智生

2017-12-20

4生設計遊程 邀兼做公益

〔記者花孟璟／花蓮報導〕只要行李多帶上一公斤，就能關懷社會，玉里高中觀光事業科學生沈育慶等四人，參加全國「壯遊行創意設計比賽」，從七十六支隊伍中獲選為佳作，學生設計的三天兩夜之旅，邀請大家來玉里認識古蹟、品嘗農特產，吃玉里麵，還能「多帶一公斤物資」送給天主教安德啟智中心。

校長江耀淇說，玉高的觀光科成立才短短二年，其中沈育慶表現優秀，還拿過全國那路灣杯調酒大賽冠軍，而學生們這次因為設計旅遊行程，更深入認識自己的家鄉，更為家鄉的美感到驕傲，以推展玉里特色。

私立遠東科技大學餐旅休閒學院舉辦的「遠東盃壯遊行創意遊程設計競賽」，全國徵件共有七十六支隊伍參加，比賽主題是「青年壯遊」，希望年輕人透過旅遊來體驗學習，體現人生意義。

玉里高中觀光事業科學生沈育慶、高重斌、許証勇、蘇偉翔組隊報名，學生們為了設計壯遊行程，還由指導老師陪同逐一去探訪玉里鎮及周邊瑞穗鄉各個景點，瑞穗鄉舞鶴林家茶園酸柑茶DIY、瑞穗泛舟、安通溫泉泡湯、品嘗玉里麵，由於玉里鎮今年有百年慶祝活動，也安排古蹟之旅，包括清後山總兵吳光亮建的玉里協天宮、玉里神社殘跡，也介紹玉里名產羊羹，沈育慶說，因為參加比賽，他更進一步認識玉里的美，也希望更多朋友能夠到玉里、認識小鎮的人情味。

「壯遊」主題不只是玩，還包括公益目的，鼓勵青年到玉里遊玩能「多帶一公斤」物資，送到玉里安德啟智中心，也認識在台灣服務半世紀的劉一峰神父及其事蹟。

指導老師吳鳴蘭說，由於競賽得在評審面前簡報，學生把玉里米、玉里羊羹、原住民小米酒以及舞鶴酸柑茶等在地特產帶到評審面前，還穿日本浴衣扮泡湯客、穿救生衣介紹秀姑巒溪泛舟，表現十分活潑亮眼，最後闖進全國前八強，獲得「佳作」成績。