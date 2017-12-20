〈北部〉小檔案：穆斯林餐飲認證事項

2017-12-20

穆斯林出外旅遊所到餐廳及飯店，都要有清真標章認證，清真意指清潔無染、真乃獨一，不單指飲食，包括生活中每件事情，都有行事準則。

穆斯林餐飲認證考核標準，諸如設置淨下設施，供盥洗淨身之用；符合清真飲食，不使用豬肉、禁酒；並有祈禱室，一年內沒有違反衛生管理、環保、消防裁處紀錄。

穆斯林餐飲認證分門別類，穆斯林經營的店家稱為穆斯林餐廳，非穆斯林叫穆斯林友善餐廳，另有提供清真餐食烹煮的清真廚房，取得認證後仍要接受定期追蹤考核。

（記者江志雄整理）