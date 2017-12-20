〈北部〉搶穆斯林遊客 宜蘭推餐飲認證倍增

2017-12-20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕穆斯林占世界人口四分之一，全球清真商機龐大，穆斯林遊客來台人數逐年增加，全國取得穆斯林認證餐飲業者一百二十家，宜蘭縣有七家，縣府希望再新增十家打造友善環境，拓展穆斯林客源。

宜蘭縣政府推動穆斯林餐飲認證倍增計畫，昨在五結鄉舉行推廣說明會，今天移師礁溪鄉，兩場次合計六十七家業者報名，邀請國內回教組織中國回教協會認證專員蔡劼甫、台灣學之旅公司總經理簡佩平，解說穆斯林教規與接待須知。

「歡迎到宜蘭作客！」來台旅遊穆斯林，以印尼、馬來西亞、中國遊客為大宗，台北是首選，首都生活圈穆斯林認證餐飲業者四十家，占全國三分之一；宜蘭拜雪隧之便，大幅縮短聯外交通時程，景點又多，也是熱門造訪地點。

縣府工旅處統計，去年全縣穆斯林遊客數超過一萬人，配合新南向政策，鼓勵更多餐旅業者申請穆斯林友善環境認證；處長陳長偉說，想要取得穆斯林友善餐廳認證，要尊重伊斯蘭教義，不用豬肉、禁用酒類及含酒精調味料添加物，廚房為專用獨立空間，有效區隔料理環境。

蔡劼甫說，穆斯林飲食有特殊規定，教徒擔心違反教義，對食物很講究，申請餐廳認證業者，必須接受委託單位中國回教協會審核調味料、食材，料理過程不能受到豬肉、酒類「交叉感染」，一切要符合伊斯蘭教義，取得認證的餐廳，穆斯林才能安心品嘗美食。

宜蘭縣獲穆斯林授證的業者包括礁溪老爺酒店、冠翔世紀溫泉會館、頭城農場、香格里拉渡假飯店、香格里拉休閒農場、好客三星、冬山鄉農會茶米菇菇館；昨天各自端上拿手好菜，宜蘭大溪及南方澳漁港擁有豐富漁獲，業者料理的高檔穆斯林海鮮佳餚，讓人垂涎三尺。