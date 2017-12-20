〈北部〉竹市表揚城市英雄 週六大卡司

2017-12-20

〔記者王駿杰、洪美秀／新竹報導〕新竹市府將於廿三日舉辦「感恩音樂晚會」，由市長林智堅表揚三名「城市英雄」，包括守護身障兒童的裴嘉妮修女、打造「香山孩子秘密基地」的姜宏達牧師，及我國第一位參加奧運女子拳擊賽事的選手陳念琴，當晚表演還邀來知名聲樂家簡文秀、南方二重唱、殷正洋等人演出。

獲選「城市英雄」的裴嘉妮修女原為義大利籍，現年七十四歲，民國五十四年以傳教人士身分來臺，到山區為原住民免費提供醫療服務，八十一年至新竹仁愛啟智中心，全心全力守護身心障礙兒童，服務長達五十二年，今年六月裴嘉妮修女也成為竹市首位以特殊功勳歸化我國籍的國民。

而竹市香山區榮光教會的姜宏達牧師，今年五十歲，廿三年前開始在竹市傳教，這幾年把教會打造成「香山孩子們的秘密基地」，提供弱勢兒童課輔與照顧，甚至在教會準備餐點，溫暖許多弱勢家庭與獨居長者的心與胃。

今年剛滿廿歲，目前就讀國立清華大學體育系的陳念琴是我國第一位參加奧運女子拳擊賽事的選手，今年六月參加蒙古烏蘭巴托盃國際拳擊，為我國添得國際性的拳擊金牌，為台灣拳擊體育史畫下精彩的一頁。

廿三日下午北大公園將有「大聲說愛聖誕市集」，晚會則由「億光文化基金會」及名聲樂家簡文秀、許德崇及拉縴人歌手合唱團、南方二重唱、殷正洋、王中平等獻藝。