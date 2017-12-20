〈北部〉苗栗遠雄健康園區地目 內政部：保留1年

2017-12-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕遠雄集團終止在苗栗縣後龍鎮的健康園區案，苗栗縣民期盼急重症醫院進駐落空，苗栗縣政府向中央爭取保留園區原地目，獲內政部解釋回覆保留一年。

增強急重症醫療 將雙軌併行

苗縣府衛生局表示，將積極尋求其他醫療資源進駐，並配合衛福部協助一年內提升縣內一家醫院為重度急救醫院的雙軌併行方式，增強縣內急重症醫療能量。

苗栗縣資療資源不足，苗縣府爭取遠雄集團，在位於後龍鎮的廿三公頃國有土地內，以BOO（興建—擁有—營運）方式，設立健康園區，提供縣內急重症醫療資源，但遠雄集團於今年四月提出解約。

健康園區土地地目，原本為農牧用地，因遠雄健康園區計畫變更為特定專用區特定目的事業用地，計畫設置許可期限到年底，因遠雄已終止開發，土地也將被收回，並恢復成原本地目，地方皆盼苗縣府爭取保留。

苗縣府工商發展處長黃智群說，經苗縣府函文請示內政部營建署，營建署也依法規解釋回覆，可保留一年，維持該筆土地現今特定目的事業用地，以利其他開發計畫推行。

衛生局副局長楊文志表示，按原遠雄健康園區的設置許可期限，到這個月十四日，如今中央協助保留一年，苗縣府也會在此期間，努力尋求其他醫院進駐，若有醫院願意，此地目依計畫可展延兩次，每次一年。

另，衛福部長陳時中於前天在立法院社會福利及衛生環境委員會也答詢立委徐志榮，允諾會盡量找財源挹注，讓苗栗能在一年內，升級為有重度急救責任醫院的縣市。

楊文志指出，苗縣現有部立苗栗醫院、大千、為恭、李綜合等四家中度急救責任醫院，衛生局也會全力配合，至少擇定一家醫院，輔導提升為重度急救醫院，提供急診、腦中風、急性冠心病、重大外傷、高危險孕產婦、幼兒等就近醫療。