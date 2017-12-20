〈北部〉台四線大溪路段 505座人手孔蓋下地

2017-12-20

崁津大橋、溪洲大橋 重新塗裝完工

〔記者李容萍／大溪報導〕公路總局第一區養護工程為提升台四線路況品質，由復興工務段執行台四線崎頂、瑞安路至康莊路沿線共十二公里的路面改善、側溝及護欄更新工程，配合路平專案進行五○五座人手孔蓋下地、八十六處路基強化改良工程，台四線崁津大橋、溪洲大橋也同步重新塗裝，近日已竣工，讓用路人行車更平穩、耳目一新。

擁有好山好水的大溪，名列全台十大觀光小城，大溪老街更是全國知名景點，每逢假日前往大溪、復興景點的遊客絡繹不絕，不過，進出大溪河東、河西的交通要道︱台四線，從崎頂地區下坡經瑞安路、瑞安路一段接康莊路的道路，因人手孔蓋與公路側溝、護欄不盡完善，復興工務段因此從去年底啟動台四線改造計畫。

復興工務段段長郭金讓表示，台四線改造計畫分為四標，逐段進行路面改善、側溝及護欄更新工程，總經費九六四九萬元；完工後可提升省道路網的抗災能力，降低車輛肇事率，也能減少大型貨運車輾壓造成的路面損壞，增進省道路網的運作效率與安全。

另外，自通車以來即成為大溪地標的崁津大橋、溪洲大橋，也是觀光客駐足拍照的景點，先前屢被遊客投訴鋼橋油漆斑駁太醜、影響景觀，因此也在改善計畫中斥資二一○○萬元進行重新塗裝，不僅改善橋樑外觀的美感，也可延長鋼橋的耐久性。