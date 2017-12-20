〈北部〉石門水庫、北橫沿線 楓葉染紅

2017-12-20

〔記者李容萍／桃園報導〕冷氣團相繼報到，昨天北部氣溫下探十二度，石門水庫、北橫沿線的楓葉也被催紅，預計近日石門水庫園區楓葉將染得更紅，想要賞楓的民眾，終於可以一睹石門水庫和北橫換裝的「楓」采，秋冬也是最容易看到北橫山頭產生雲瀑的季節，從大溪一路開車上拉拉山，北橫沿線都有變色葉植物，坐在車上就可欣賞到大地換裝的美景。

石門水庫滿水位 三千棵楓紅襯托

石門水庫楓樹約有三千棵，每年十二月中、下旬楓紅季節，水庫園區滿山染紅，楓紅層層，美不勝收，為北部地區賞楓的熱門景點之一，最近兩個月水庫水情大好，截至昨晚大壩水位仍是滿水位，蓄水量逾二億噸，放眼望去湖光水色，在楓紅的襯托下，適合全家大小一起遊湖賞楓。

大溪落羽松 今年未待轉紅已掉葉

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，北橫沿線隨天氣狀況不同，會有不同的植物變色，且持續到明年一月中旬後，開始落葉，他推薦大溪、復興幾個容易近距離賞楓景點；但位於中科院附近的大溪落羽松路，兩旁落羽松長約一公里，幽靜氛圍讓人彷彿置身國外，可惜的是，今年松葉雖已變黃，卻未待轉紅已經出現掉葉。

北橫楓香變色 坐在車上就能賞美景

大溪北橫沿線的慈湖停車場有一整排楓香，近日樹葉已經變色，往復興角板山行館園內也種植約一百棵青楓，而從北橫轉進一一五線往小烏來風景區的路上，崖邊也有三百棵楓香，進入小烏來還有櫸木、台灣欒樹等變色葉植物可欣賞。

車行至復興後山的榮華大壩，此段路的對面山頭有成群野生櫸木、台灣欒樹、楓香等變色葉植物，隨著時序入冬，坐在車上就能欣賞山頭「黃綠紅」的美景。

在巴陵大橋附近、從北橫轉往三光的一一三線或上下巴陵的一一六線，沿途都有許多楓香、櫸木、無患子、杜英等變色葉植物，近日也陸續換上黃綠紅秋裝，從拉拉山旅遊服務中心走下去，除了欣賞紅葉，順道還可走訪蝴蝶館、甲蟲館、闊葉樹林館、地質館等景點。