〈北部〉空勤救援直升機就位 紅鷹守護宜花

2017-12-20

〔記者游太郎／花蓮報導〕空勤總隊駐紮在花蓮的救護中隊，昨天進駐二架UH-60M救援直升機（陸軍移撥，塗裝由黑鷹變成紅鷹），將實施一週的任務重疊、交接訓練，廿六日正式接替退役的UH-1H直升機，肩負花蓮、宜蘭地區的高山及海上救援任務，預計明年一月中旬正式成軍。

昨天中午二架編號701、703的UH-60M救護直升機，由台中先後飛抵花蓮基地，先實施一週的任務重疊及交接訓練，預計廿六日開始服勤，一月中旬正式成軍，二月份還會有另一架入列，共三架執行搜救等相關任務。

空勤總隊指出，換裝UH-60M後，除了一般救援任務外，還將為包括海巡、警察及消防署特搜隊，提供組合訓練及搜救等任務，未來除了接替三千公尺以上高山的搜救任務外，海上的搜救範圍也將從近岸延伸至一百浬以上，成為東部地區的守護神。

空勤總隊所屬、服役四十五年的UH-1H救護機，最後一架將於廿五日於花蓮基地除役，換裝由陸軍移撥的十五架UH-60M黑鷹（Black Hawk）直升機（移撥後塗裝改為紅色，又稱紅鷹），UH-1H正式在空勤走入歷史。

昨天花蓮航空站配合二架紅鷹到來，特別出動二台消防車實施噴水禮，空勤為了表示對東部地區搜救任務的重視，明年二月前三架紅鷹直升機將全數到位，從中央山脈到東部海域，均劃定為搜救等任務範圍，任務也增加至少二倍以上。