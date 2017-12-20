〈北部〉礁溪市地重劃公辦預算被刪 藍綠互嗆

2017-12-20

綠營質疑張建榮主導刪除

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪都市計畫休閒渡假區市地重劃公辦預算，在議會三度被刪除；民進黨縣黨部主委林進財質疑國民黨縣黨部主委、前議長張建榮，在縣議會主導刪除預算。林進財說，公辦提出的土地發回率達五十六．五％，已經高於自辦，國民黨要為人民設想，不要與宜蘭人為敵。張建榮說，議會是合議制無法主導，民進黨不要「以黨干政」。

送交聯席會審查 盼翻案

礁溪都市計畫休閒渡假區市地重劃面積約二十三．五三公頃，範圍包含五峰段及忠義段部分土地；宜蘭縣政府曾在民國一百年與一○五年，編列兩次公辦市地重劃預算送議會審查，都遭到刪除；縣府在明年度再提出一億四千萬元公辦預算，還是遭到議會小組刪除；不過，民進黨議員陳俊宇在小組提出保留發言權，全案送交聯席會審查，希望有翻案可能。

林進財指出，礁溪地價寸土寸金，重劃案涉及百億元開發利益，重劃後的抵費地拍賣所得，支付公共工程開發費用後，概估至少有十多億元盈餘，公辦即歸公庫，可紓解宜蘭縣長期負債的財政窘境，私辦則歸財團所有，道理簡單易懂，這次公辦預算在審查小組，被議員張建榮以小組主席身分，主導將預算刪除。

林進財質疑，張建榮為何一再主導刪除公辦預算？有沒有利用招待或其他方式影響議員表決？敢不敢發誓與主張自辦市地重劃的團體沒有關係？難道張建榮就是幕後主導者？

「縣府發回率提高到五十六．五％，比自辦還高。」林進財指出，代理縣長陳金德上任後，為了表達公辦決心，將預算再度送進議會，同時間依法廢止兩家自辦重劃會，還提高發還土地的比例，比之前地主要求的五十五％、自辦的五十六％都還高，實在沒有反對理由，國民黨不要與人民為敵。

張建榮：尊重多數決議

張建榮說，議會是合議制，一切以民眾權利、福祉為主，他個人完全尊重議會多數決議，請民進黨勿製造府會衝突，更不要以黨干政，礁溪市地重劃多數地主希望自辦，縣府應該尊重地主權益。