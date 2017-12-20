〈北部〉香山濕地打造鳥島 近距離賞鳥

2017-12-20

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市香山濕地生態資源豐富，是城市生態亮點，市府城銷處進行香山濕地改造工程，其中第三期「香山濕地風華再現」工程將重整入口通道，提升視線穿透性，還會在海堤近處規劃生態鳥島，供候鳥休憩，讓民眾可以近距離觀察濕地現況，捕捉最美的瞬間。

竹市府城銷處表示，一千七百公頃的香山濕地有無數蝦蟹，更適合水鳥棲息，以小型底棲動物為食的鷸鴴科鳥類是濕地常客，清華大學「香山濕地基礎調查」顯示，知名保育類黑面琵鷺過境數量，已從民國一○○年廿六隻增加到一○五年的兩百一十六隻，香山濕地不僅是保育物種重要基地，更成為全台知名賞鳥秘境。

竹市長林智堅說，市府在香山濕地環境教育園區進行大改造，包括金城湖賞鳥區增設賞鳥平台及觀海平台，讓市民能親近自然、體驗多元生態；香山濕地第三期工程也會在離海堤廿公尺處規劃長六十公尺、寬七公尺的生態鳥島，使用植栽與蚵殼鋪面，打造適合候鳥棲息的場域。

最好的距離 捕捉最美的瞬間

民眾可在海堤處觀賞飛鳥景致，保持適當距離避免侵擾鳥類生態，用「最好的距離」，捕捉候鳥造訪香山濕地「最美的瞬間」。

此外，三期工程也會改善濕地中心入口通道，拆除舊有漁會倉庫，重整綠地空間，改善道路截角，將原有道路展開，進行道路鋪面改善，提升道路安全和動線順暢性，讓民眾可遠眺海堤景色，同時規劃機車停車廣場，供遊憩民眾停放。

城銷處副處長林正光表示，香山濕地各項改善工程是以最低限度、低強度方式進行，維持生態與人類活動的平衡，三期工程預計年底動工，其中「鳥島」的設置最能體現適當的「人與生態」關係，包括種植馬鞍藤、鋪上蚵殼，吸引飛鳥駐足休息等，民眾也能藉此一睹候鳥。