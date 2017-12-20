〈北部〉桃園首間失智型日照中心 桃榮開幕

2017-12-20

〔記者陳昀／桃園報導〕台北榮民總醫院桃園分院（簡稱桃榮）成立的彩虹居日間照顧中心昨天開幕，為全市第一間失智型的公立醫院日照中心，最快明年初開始對外招收長者，卅人為限。市長鄭文燦昨天造訪時表示，榮總桃園分院將結合榮民之家規劃發展長照中心，預計明年申請成為長照2.0社區整體照護服務Ａ級據點（社區整合型服務中心），落實地方照護。

榮總桃園分院院長王德芳表示，日照中心總面積為三九三平方公尺，分為「享樂」、「想念」、「嚮往」、「饗宴」四大主題空間，除有照顧服務員，還有十五名職能治療師、復健師、營養師組成的專業醫護團隊，可帶領長者玩互動遊戲、田園植栽，或透過懷舊的童玩及音樂，提升長者的認知、體適能、記憶力等。

招收輕中度失智長者

院方護理長曾秀月表示，招收對象以失智量表一分以下的輕中度失智長者為主，每月需自費一萬六千元，上午八點至下午五點提供服務，也會結合社區復康巴士接送，讓家屬能喘口氣。督導吳娟指出，明年會規劃增加三床過夜型的「小規模多機能長照站」，擴大長照能量。

鄭文燦說，桃園約有一萬八千名失智症患者，失智症發病過程緩慢、照顧方式較複雜，感謝榮總桃園分院成立專屬日照中心，市府也將依病患的家庭經濟和失能程度，提供每月三千五百元至一萬八千元不等補助。