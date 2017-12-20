〈中部〉大同國小送愛 20師生捐髮助癌友

2017-12-20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕長髮為愛而剪！最近天氣寒冷，西區大同國小耶誕節前夕有場溫暖的活動，廿名師生剪髮捐髮，將幫助癌症希望基金會製作假髮，讓癌友使用，有學生說，剪完頭髮變輕鬆又能助人，不會心疼。

大同國小早在六個月前就開始設計捐髮活動，開放師生、愛心志工媽媽參與，學校輔導室先告知捐贈的頭髮必須有卅公分左右，且不染不燙，讓有意參加者可以預作準備。

昨日趁著耶誕感恩季到來，學校推出「生命教育系列活動同髮送愛心」活動，包括校長鄭麗娟等共廿人共襄盛舉，在全校學生見證下，剪下各自寶貝的頭髮。

年紀最小才念幼兒園

其中，年紀最小的參與者是幼兒園的蘇昕澄，她在父親陪同下完成剪髮，蘇爸爸說，學校舉辦這項有意義的活動，教會女兒助人，能參與感到很開心。

學童沒有捨不得 校長也剪髮

五年級的陳亮妤說，當一刀剪下去時，心中沒有不捨，反有種清爽的感覺，像丟掉一顆大石頭，感覺非常輕鬆，更說捐髮可以幫助癌症兒童，覺得自己做了件很有意義的事情。

六年級的廖巧穎也說，得知頭髮竟可以幫助生病的人，就毫不猶豫參加，原本擔心剪髮後會被笑，沒想到同學、老師反而都覺得新髮型比以前更好看，以後洗頭也更方便了。

校長鄭麗娟和學生一起剪去長髮助人，她說，除感動學生愛心外，她自己也是充滿喜樂，相信以愛的力量帶給別人勇氣與希望，就是學生最好的學習教材。