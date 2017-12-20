〈中部〉《台中》公告地價、土地現值 升格後首度雙降

2017-12-20

明年公告地價平均跌幅6.36％

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市明年公告土地現值及公告地價評議結果十九日出爐，公告地價全市平均跌幅六．三六％，預估約八成納稅戶將減少地價稅額，全市公告土地現值則平均下跌○．九八％。這次調整也成為台中縣市合併後，公告地價、公告土地現值首度雙雙調降。

公告地價為課徵地價稅的依據，過去為每三年調整一次，今年修正為每二年調整一次。台中市公告地價自縣市合併後，每次均調漲，一○五年一口氣調漲卅八．二五％，造成地價稅大幅提高，民怨四起。

台中市地價及標準地價評議委員會昨在綜合考量地價均衡及社會經濟狀況後，依近二年查估市價變動情形，加上廣納各界聲音，審酌市民稅負等因素後，盼兼顧賦稅公平及地價合理性，評議結果全市公告地價平均下跌六．三六％，預估全市約八成納稅戶將減少地價稅額。

地政局長張治祥表示，台中市廿九個行政區明年公告地價皆下跌，其中，中區下跌幅度達廿四．二七％，為跌幅最多的行政區，盼透過公告地價大幅調降，改善區域失衡情況。

公告土地現值平均下跌0.98％

公告土地現值則為每年調整，作為課徵土地增值稅之依據。張治祥指出，內政部政策目標為公告土地現值達市價九成，考量近期台中市除「開發區」之外的不動產市場呈現微幅下跌狀態，因此公告土地現值依市價變動情形，酌予調降，評議結果台中市公告土地現值平均下跌○．九八％，若扣除開發區則為下跌二．六％。

新光三越蟬聯地王 公告現值首降

關於台中市「地王」，由西屯區惠國段的新光三越百貨公司第十二度蟬聯，明年公告土地現值每平方公尺為六十八萬元，每坪約二二四．八萬元，下跌約二．九％，這也是該處土地公告現值首度調降。

另外，水湳經貿園區、台中糖廠、北屯機廠等區段徵收，以及長春自辦市地重劃等開發區範圍內土地，近二年陸續完工，由農業區或後期發展區變更為住宅區、商業區，必須合理反映各開發區建設投資挹注，因此，公告地價及公告現值均調漲。

地政局指出，此次公告土地現值及公告地價調整結果，將於完成行政程序後，依規定於明年一月一日辦理公告作業，民眾屆時即可利用地政局及各地政事務所網路查詢。