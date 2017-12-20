〈中部〉鳶峰遊客中心 重招標將考核業者

2017-12-20

〔記者張協昇／南投報導〕合歡山一年四季，遊客如織，鳶峰遊客中心是重要休憩站及觀星據點，南投縣議會臨時會昨一讀通過縣府提案，該遊客中心將續辦委外經營。惟由於鳶峰遊客中心，過去曾被民眾投訴管理不力、環境髒亂，縣府觀光處也在新契約中註明，將對得標廠商進行年度考核，以提供遊客更舒適整潔及便利的休憩環境。

鳶峰遊客中心因四年的委外經營期限至十二月底截止，縣府提案續辦，將重新招標。縣府觀光處表示，新契約中明訂得標廠商需對環境進行綠美化，公廁每週至少清潔三次、並加強垃圾桶清運管理，同時配合遊客夜間觀星，不得任意施設有礙觀星的人工擺設，公共意外保險也應包含夜間時段。

此外，縣府也將辦理年度考核，未達六十分將直接終止契約並沒收履約保證金；未達七十分，每少一分處一千元懲罰性違約金；四年總平均達八十分，則可延長履約期限兩年。

合歡山雪季 假日交管

而為確保合歡山雪季遊客賞雪安全，南投縣政府也宣布自本月三十日起至明年二月廿八日止，於每星期例假日、元旦連續假期、春節連續假期及二二八假日均實施交通疏導管制措施，實施路段自臺十四甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心及翠峰至合歡山遊客服務中心路段，若有路面結冰或積雪時，會視情況預警性封閉，請遊客注意相關資訊。