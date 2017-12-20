〈中部〉梅村社區故事牆 揭「無某崎」辛酸史

2017-12-20

愛蘭台地陡坡 昔婦女挑水苦

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮愛蘭台地地勢較高，早年居民得自南港溪挑水使用，但陡長的挑水路「惡名遠播」，也讓年輕女孩視為畏途，不敢嫁給「愛蘭郎」，「無某崎」之名不脛而走，梅村社區今年特別打造故事牆，還有人填詞譜曲紀念這段歷史，也讓親身經歷「挑水人生」的阿嬤超有感。

女子視為畏途 男性嘆娶嘸某

愛蘭里長陳文富表示，說起「無某崎」的典故，其實令人感到心酸酸，因為愛蘭台地的地勢較高，在民國五、六○年代之前沒有自來水，居民得到南港溪挑水回家使用，但男性多忙於工作，挑水重擔落在婦女身上，來回約一公里，還得經過一大段陡峭土坡，十分辛苦，久而久之地方流傳「查某囡仔攏毋敢嫁來遮」，男性則哀嘆娶嘸某，「無某崎」地名不脛而走。

如今當地用水便利，挑水的日常早已不復見，「無某崎」的故事也漸被遺忘，年輕一輩甚至都沒聽過，因此梅村社區的農村再生計畫特別以一百五十萬元打造「無某崎」故事牆。

工程先以水泥鞏固保留大小不一的卅九個階梯，再以大面積馬賽克拼貼，拼出婦女辛苦挑水的畫面，連同護欄等設施，預計明年元月中旬完工啟用，社區營造工作者曾立馨為「無某崎」填詞譜曲，由當地居民潘雪玉錄唱，也將於耶誕晚會正式發表教唱。

陳文富指出，早期居民陸續出資改善這段陡坡，因為經費有限，也讓階梯高低、大小不一，目前也儘量維持早期的樣子，還是讓人覺得不好走。

曾經挑水多年的阿秋阿嬤昨天也來重溫這段「挑水人生」，表示用扁擔挑起兩個水桶，加上水又重，走起來搖搖晃晃，爬坡不慎跌倒又得重挑一次，真的很辛苦，可以體會當時年輕女孩不願嫁來這裡的原因。