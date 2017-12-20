〈中部〉《老人幼兒篇》敬老禮金發近三億 托育措施相較不足

2017-12-20

記者曾迺強／特稿

嘉義縣六十五歲以上老年人口占全縣總人口十八‧四％，比率居全國之冠，縣長張花冠雖兌現「三六九」重陽敬老禮金政見、廣設「老人食堂」，惟促進生育、學齡前嬰幼兒托育等政策與作為不足，每年願花近三億元發重陽禮金，卻遲未設置公共托嬰中心與完善育兒配套措施，年輕人不敢安心生養，全縣如何擺脫「老殘窮」？

張花冠民國九十八年上任縣長時，全縣總人口數五十四萬七千七百多人，然後每年減少數千人，上個月底統計剩五十一萬一千五百多人，箇中主因與各縣市同為「少子化」，比較促進生、養的福利，嘉縣發放婦女生育補助每名六千元，同為農業縣的雲林縣則發八千元，嘉縣相形遜色。

嘉縣雖有山、海線兩處居家托育服務中心，媒合二歲以下嬰幼兒轉介保母托育，但今年一至九月僅成功媒合三十件，同期新生兒二千○五十二人，媒合比例不到一．五％。

老人福利方面，張花冠首屆任期推動「三＋一行動醫療服務列車」巡迴社區，提供健康照護服務，拚連任打出「開辦老人食堂」等政見，目前四十二處老人食堂、七十七處老人關懷據點涵蓋十八鄉鎮市，初具成效。

張花冠常嚷嘉縣財政困窘，怪中央補助少，可是本身支出順位與比重不無可議，如重陽禮金不打折，今年發出二億九千四百多萬元，給九萬四千二百九十五名老人，相較於台北市政府大刪重陽禮金預算，用到幼兒園免學費年齡往下延伸至四歲，並增加托嬰福利，嘉縣宜檢討把有限的社福資源用於加速完善公托、非營利幼兒園等，「撥一些錢給孫子用」，相信阿公、阿嬤也心甘情願。