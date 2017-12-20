〈中部〉《農業養殖篇》有機農園牛步 水產精品區憂重蹈覆轍

2017-12-20

記者蔡宗勳／特稿

嘉義縣是農業大縣，縣長張花冠蟬聯後提出「農業新時代」施政亮點，主要目標為設施農業補助、樂活有機農園專區與水產精品加值產區，但設施農業補助中央已行之多年，縣府只是錦上添花，而且未能切中土地取得窘境，有機農園更早在第一任就推動，卻牛步化遭人抨擊，水產精品加值產業園區則讓人存疑是喊口號，募款興建的食安大樓，何時才能營運備受關注，未來檢驗公信力與認證層級也有疑慮。

設施農業補助部分，張縣府雖標榜已核定補助六十八件、總金額一千三百多萬元，但受惠農友有限，尤其是精緻農業被看好，青年人想要返鄉務農，除面臨補助名額限制，土地取得更是棘手問題，縣府未能對症下藥，反而是多個農會腳步走在縣府前面，相當諷刺。

樂活有機農園專區是縣政一大笑話，這是張花冠第一任就提出的政策，並由中央補助經費向台糖公司順利租用土地，但後續動作卻慢吞吞，在野黨議員曾組團到雜草比人高的園區「朝聖」，有機園區從充滿願景到縣政毒瘤，縣府團隊不加把勁，她明年底卸任時恐將跳票。

嘉縣養殖漁業處境艱困，半數漁民處於虧損狀態，若可透過水產精品加值區，讓產業有未來，對漁民才是利多，但大家對縣政團隊的作為普遍不看好，擔心重蹈有機農園覆轍，最後又是只聞樓梯響。

張花冠喊出興建食安大樓，獲得台塑集團奧援，已經完成「永在食安大樓」，卻陷入誰來經營困境，想推給中央遭拒，何時開幕運作及其續航力，大家都在看。