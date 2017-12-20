〈中部〉《2017嘉義縣政檢討（上）》卸任後裸退或入閣 張花冠︰是我決定

2017-12-20

記者陳璟民、林宜樟／專訪

問：嘉義縣地方派系存在已久，下屆縣長選舉民進黨初選，出現有別於傳統林、黃兩系及國民黨、民進黨兩黨競爭的重整情形，縣長如何看待？

期盼未來縣政延續「嘉義新時代」

張花冠：國、民兩黨都有派系，我和立委陳明文是同派系出身，但不該因派系思想阻礙民主政治運作，初選後民進黨在嘉縣沒有分裂的本錢，「有政治利益的人才會想要分裂」，期盼未來縣政延續我推動的「嘉義新時代」政策。

問：縣長主張行政區域整併及嘉義縣、市合併，對嘉義縣的幫助是什麼？

張：二十一世紀用國土計畫法把嘉縣劃為農業區域，我到總統官邸說明訂定下去，「會像印度種姓制度一樣，永遠沒辦法翻身」，若要這樣規劃，應有配套對地補貼；既有的位置上都有人，很多人都不願意動，怕位子不見，上位的人則顧慮影響政治穩定性和下次選舉結果，但這不是要不要的問題，行政區域整併勢在必行，國土計畫法和行政區域劃分法草案應同時討論，台灣這麼小，不應有六都，應整合成八到十個區域，否則窮縣會一個個被滅亡。

問：縣長有沒有想過卸任後的生涯計畫？

張：我對政治的企圖心不大，沒有去台北做官的欲望，當前要務把台灣燈會做好，「要不要裸退、入閣，是我決定」，卸任後要留時間給自己，一年有短、中、長三次國外旅遊，趁著能走的時候旅遊，古巴、以色列是必訪的很有趣味的地方。

問：縣長「百變女王」的想法和造型從何而來？

張：嘉縣財政困難，連廣告託播費用都拿不出來，我念市場行銷的，想辦法接近年輕世代的口味，靠創意行銷縣政，縣府有很棒的行銷團隊，我自己去演，太平雲梯影片網路瀏覽率七十多萬次，全國許多縣市都有雲梯，但國人只記得太平有雲梯。