〈中部〉嘉市跨年連3天 森鐵慶生辦講座

2017-12-20

〔記者曾迺強、王善嬿／嘉義報導〕歡慶阿里山森林鐵路一百○五歲生日、喜迎二○一八新年到，林務局嘉義林管處二十三、二十四日推出講座、星空電影院系列活動，嘉義市政府「迎接二○一八全嘉藝起來」連三天跨年晚會，十二月三十日到明年元旦在舊燈區舉行，二十組藝人與表演團體輪番演出。

憑車票兌換森鐵造型水

二十三日上午十一點半在檜意生活村T24所長官舍有鐵道專家蘇昭旭講座，當晚六到七點在森林之歌廣場，播放兩部林業和鐵路經典影片「阿里山百年記憶」及「返鄉－重回台灣山林的召喚」，均免費入場，二十四日在北門驛開賣限量紀念車票，供鐵道迷收藏。

阿里山鐵道文化協會創辦人麥正治發想、台灣鐵道故事館製作的「森鐵列車造型水」，以阿里山森鐵蒸汽火車頭連帶紅色車廂為設計，造型很討喜；麥正治說，二十四、二十五日憑森鐵嘉義至奮起湖區間的車票，可至嘉義車站內的台灣鐵道故事館或奮起湖火車站，免費兌換造型水。

嘉市文化局長黃美賢表示，三十一日晚上六點到明年元旦凌晨一點，安排接駁車，每半小時一班，往返嘉義車站到活動會場，明年元旦台鐵加開區間車，嘉義到斗六發車時間凌晨一點二十分、一點五十一分，嘉義到台南凌晨一點十五分、二點六分發車。

跨年晚會鳴汽笛代替煙火

嘉市跨年晚會將有饒舌歌手「大支」、「鐵擊樂團」、「八三夭樂團」等藝人演出；市長涂醒哲昨說，上任三年跨年晚會都不放煙火，但跨年時刻會灑紙花及鳴汽笛，象徵如同火車鳴笛迎向新年。