〈中部〉世大運英雄 當全中運代言人

2017-12-20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全國中等學校運動會明年四月將在台中舉行，台中市長兼執行委員會主任委員林佳龍十九日揭曉由世大運跨欄銀牌得主陳傑及韻律體操團體全能銀牌的楊千玫當代言人，林佳龍指出，台中將接連舉辦大型運動盛會，盼培養更多運動人才為國爭光，逐步將台中打造成運動城市。

台中市政府昨熱鬧揭曉明年全中運的LOGO，以藍、綠、黃、紅結成四色環，象徵幸運草的四片葉子，祝福所有運動員都能在比賽中保持最好的狀態；代言人是台中在地選手、獲得世大運「田徑跨欄」銀牌的陳傑及「韻律體操」銀牌的楊千玫；另也公佈吉祥物由「石虎家族」姊姊樂虎（Love）與弟弟來虎（Life）擔任，象徵運動員熱愛生命、青春洋溢的精神。

台中市將在明年四月廿一日舉辦全國中等學校運動會，林佳龍說，全中運是培養國家運動人才最重要的第一階段，台中市除明年舉辦全中運外，緊接著將舉辦二○一九東亞青年運動會，另也積極爭取二○一九世界武搏運動會；加上日前成功爭取到舉辦二○二○世界大學運動會高球錦標賽等，期望透過一次次的國際與國內賽事，培養更多運動人才，更逐步打造台中成為運動城市。

擔任全中運代言人的陳傑及楊千玫均盼所有選手全心準備，屆時在運動場上展現運動家精神，更全力以赴爭取佳績；教育局指出，明年全中運舉辦包含田徑、游泳、體操、桌球、羽球等十八個運動種類，是目前國內最大的綜合性學生運動賽會。