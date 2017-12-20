〈中部〉台中國際花毯節23日登場 首創花卉動態音樂盒

2017-12-20

免費入場 相約后里花田綠廊

〔記者歐素美／台中報導〕二○一七台中國際花毯節將於廿三日至明年一月七日在后里花田綠廊登場！今年結合花博，以「花開的聲音」為主軸，廿二公頃展區內規劃有三大亮點、五大互動裝置及十大創意展區，更推出全台首創巨型花卉動態音樂盒「山櫻花開」，呈現繽紛童趣的花卉樂園，每天上午八點半到下午四點半免費入場，活動期間將進行交通管制，呼籲民眾踴躍搭乘接駁車。

觀光旅遊局昨舉行台中國際花毯節記者會，由副市長林陵三、觀光旅遊局長陳盛山、政風處長張榮貴、交通局副局長馮輝昇、立委洪慈庸、議員陳本添、翁美春等共同為山櫻花澆水，象徵今年花毯節正式啟動。

林陵三表示，台中國際花毯節去年吸引約一四五萬人次到訪，今年市府突破以往，改用十多種精緻草花撒種，創造大面積花海，展期結束後將翻耕為綠肥，蛻變成沃土。

林副市長指出，今年花毯節結合花博，以聆聽「花開的聲音」為主題，利用台中市花「山櫻花」為設計，首創高六．二公尺、直徑四十三公尺的主花毯「山櫻花開」巨型花卉動態音樂盒，由十萬株百合、波斯菊、山櫻花等台中代表性花卉為造型，每到整點及半點，花瓣會隨音樂上下開闔，花苞中的蝴蝶也冉冉升起擺動翅膀，象徵「花若盛開，蝴蝶自來」，帶領遊客體驗「花開的聲音」。

立委洪慈庸表示，她是后里的女兒，很開心去年起花毯節移師后里舉辦，今年她爭取交通部補助市府四百五十萬元接駁運輸經費，呼籲民眾踴躍搭乘大眾運輸工具。

觀旅局長陳盛山指出，除了「山櫻花開」立體動態主花毯，為行銷二○一八台中世界花博，今年花毯節特別打造「石虎家族歡樂頌」、「大地七彩畫布」展區，花博吉祥物石虎家族也將不定期出現，與民眾同樂，活動現場並規劃美食及農特產品行銷區，希望今年參觀人數能達到兩百萬人次。

方便遊客 有5免費接駁路線

交通局表示，配合花毯節，市府規劃有五條免費接駁路線，以花博石虎家族及顏色命名，分別樂虎（綠）線—后里火車站（后里國小）；虎媽（紅）線—豐原火車站；虎爸（黃）線—中科馬場停車場（馬場路與后科路口）；來虎（藍）線—麗寶樂園；歐米馬（紫）線—豐洲（假日）接駁遊客至展區，發車班距約廿至廿五分鐘。目前后里花田綠廊施工中，禁止人車進入，市府呼籲民眾切勿私闖。