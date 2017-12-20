〈中部〉空污未滅 埔里媽媽︰仍須努力

2017-12-20

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮近幾年空氣品質嚴重惡化，一群社區媽媽三年前成立埔里PM2.5空污減量自救會，發起埔里反空污大遊行，積極深入社區、校園宣導，暨大資管系團隊也研發PM2.5微型感測器，找出潛藏在生活周遭的「霾哥」，雖然推動多項境內減污措施有成，但自救會認為空污未滅，大家仍須努力。

埔里鎮以好山好水聞名，更被評選為最適宜居住城鎮，近幾年卻頻以空污紫爆登上新聞版，也影響鎮民身體健康，一群深受子女過敏之苦的媽媽們，才驚覺空污可能就是導致小寶貝們過敏的禍首，因此成立PM2.5空污減量自救會，透過社群網路進行串聯，也掀起埔里的反空污風潮，在各界推動下，埔里公所成立全國第一個鄉鎮級空污防制委員會，也舉辦全國首創媽祖無煙遶境祈福。

今年自救會成立屆滿三年，公布三年來的努力成果，包括投入上百場的社區校園宣導，並製作反空污行動劇、「霾哥來了」偶動畫，與民間社團舉辦埔里無車日、生態城鎮園遊會，提醒民眾空污減量與加強自我防護。

暨大資管系團隊更研發PM2.5微型感測器，於中台灣為主的區域佈建了二百多個據點，民眾能即時掌握住家周邊空氣品質，暨大人社中心也舉辦「走讀埔里、尋找霾哥」環境踏查活動，讓參與者以騎自行車走訪埔里，並帶著PM2.5微型感測器，隨時偵測周邊的空氣品質，找出潛藏在周遭的「霾哥」。

自救會長陳怡真也在拍攝的紀錄片有感而發，比起許多人長年對抗空污的付出與努力，她與其他會員所做的只是一個小片段，三年可能不算短，但對抗空污只能算剛開始，但改變就像空氣一樣看不見，但空氣會因為你而改變。