〈中部〉二林精密園區環評公聽會 地方催開發

2017-12-20

環保聯盟籲打造有機蔬菜產地

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「彰化縣二林精密機械產業園區」昨天舉行二階環評公聽會，與會者幾乎全數都支持開發案，希望政府不要再「只聽到聲，沒看到影！」但彰化環保聯盟總幹事施月英卻獨持異議，她抨擊縣長魏明谷的「彰北工業、彰南農業」政見跳票，希望土地不要開發為工業使用，而將此地打造為全國最大的有機蔬菜、糧食的生產基地。

位於彰化縣的中科四期以及二林精密機械產業園區，攸關彰化西南角的發展，前者開發面積為六百三十一公頃，後者則有三百五十三公頃，縣府昨天在二林演藝廳就二林精密園區舉行公聽會，縣府建設處長戴瑞文說，這是依程序召開，縣府預計明年一月送公聽會結果，如果二階環評通過，就可招商。

戴瑞文表示，中科四期與精密園區總面積達一千公頃，其中在中科四期部份以研發為主，精密園區則做為工業發展，若能順利開發，對於二林、溪湖一帶的發展將有相當助益，可望提供二萬五千個就業機會。

出席的二林鎮長張國棟說，當地因就業困難，留不住年輕人，十年來二林鎮的人口數從六萬多掉到五萬一千多人，大家無不寄望中科四期以及精密園區的開發，但這一等就是十年，大家都被「騙怕了」。縣議員陳一惇和謝彥慧都也說，小時候就聽說有大學城，再來有中科四期、精密園區，但大餅畫得很漂亮，人民等到海枯石爛，等到兒子都可以娶老婆了，都還是盼不到，希望縣府拿出魄力出來，不要再用「騙」的。

魏明谷︰爭取台17線延伸至此

縣長魏明谷則說，當環評程序執行完畢後，二林即將全面產業翻新，現更極力爭取台七十六線延伸至此，為在地產業及經濟發展建立基礎，屆時二林地區一定能脫胎換骨。

面對一片支持的聲音，出席公聽會的彰化環保聯盟總幹事施月英卻獨排眾議。她指出，縣長魏明谷在競選時就承諾，要以「彰北工業，彰南農業」的發展基調，如今卻食言而肥，希望二林地區不要再設工業區，應該把這裡打造為全國最大的有機蔬菜、糧食的生產基地，不僅能提供在地農產競爭力，也可以把觀光產業帶進來，這是更貼近土地及地方需求的投資開發。