〈中部〉嘉惠電廠長期排黃煙 民雄人憂有害

2017-12-20

環局︰今年查27次都合標

〔記者曾迺強／民雄報導〕位於嘉義縣民雄鄉的嘉惠電廠，廠內三根高聳煙囪，每日上午運轉時會排放黃煙，鄉親質疑有污染環境之虞；縣環保局長顏旭明昨說，今年派員稽查廿七次，均符合排放標準，但排煙的觀感不佳，月前行文要求廠方改善，廠方承諾明年更新設備。

民雄鄉民余福荃觀察，電廠排放的黃煙在藍天白雲下特別明顯；在地臉書社團「民雄大小事」討論熱烈，網友何明育留言「每天都有」，也有人質疑這是孩子鼻子過敏的原因。

嘉惠電力公司管理部襄理紀正釘表示，電廠採高純度天然氣甲烷加熱鍋爐，產生高壓蒸氣再推動渦輪帶動發電機，當空氣中的氧氣與甲烷氮氣結合、燃燒不完全時，會轉化成淡黃色的氮氧化物（NOx），每次排出時間約半小時，完成熱機後不再排黃煙。

電廠︰最晚明年底前改善

紀正釘說，電廠民國九十二年開始營運，並無廿四小時運轉，每週一至六依季節不同，上午八至十點啟機，晚間九點停機，每日上午才有啟機時的排黃煙現象，已請機組製造廠商美國奇異公司研發零件改善，最晚明年底前裝置完成，讓煙囪不再冒煙。

嘉縣環保局空氣噪音防制科長蔡彥宏表示，嘉惠電廠三根煙囪設有「固定污染源煙囪排放口連續自動監測設施」（CEMS），民眾可在手機下載環保署「環境即時通」APP，觀看煙囪排氣情況。