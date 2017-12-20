〈中部〉雲林防兒虐 成立婦幼保護聯繫平台

2017-12-20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕兒少受虐案層出不窮，雲林縣昨成立全國第一個婦幼保護聯繫平台，整合雲林地檢署、警察、行政、社政單位資源，由檢察官擔任指揮角色，突破各單位行政限制，更迅速為弱勢兒拉起防護網。

根據雲林縣政府統計，雲林縣六歲以下弱勢兒童關懷方案，一○五年通報一千一百四十三件，全數完成訪查，一○六年著重在高風險家庭通報，截至目前為止有四十一案，訪視後都尋獲，唯部分案件查詢過程耗時又困難，加上若遇瓶頸，對兒少人身安全仍存有極大威脅，雲林檢方日前偵破駭人聽聞的父親虐死三名親生子女案，不僅凸顯婦幼保護刻不容緩，同時暴露現有保護機制不足。

全國首創 由檢察官強勢介入

雲林地檢署檢察長鄭銘謙表示，全國各地頻頻發生兒童及少年因不當虐待致死案件，備受各界關注，為使兒少擁有一個受安全照顧無虞的環境，雲林地檢署結合警察、行政、社會等單位成立雲林縣婦幼保護聯繫平台，由檢察官強勢介入，突破現有通報及處遇機制工作不足之處。

擴大橫向連結及分工

鄭銘謙昨天偕同雲林縣長李進勇共同簽下愛心宣言，並聯合醫院、兒保等民間團體共同宣誓，未來遭逢婦幼案件通報平台後即由地檢署主動查辦，由檢察官主導，擴大橫向連結及分工，降低兒少慘遭不當虐待、甚至釀成死傷悲劇可能性。

李進勇感謝雲林地檢署成立婦幼保護聯繫平台，提供更多保護。他指出，針對行方不明兒少分析，發現此類家庭通常伴隨著父母或主要照顧者罹患精神疾病、毒藥酒癮，或未成年父母、經濟較弱勢者，或因通緝在身受到保護管束等複合型高危險群人口，盼透過這個平台連繫相關行政單位合作，再透過司法機關積極查辦，建立完善處理機制，許兒少一個安全的未來與健康的成長環境。