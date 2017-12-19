〈南部〉官田糖鐵自行車道 月底前啟用

2017-12-19

〔記者楊金城／官田報導〕官田區打造「官心田景、山水悠遊」自行車道路網，長約一公里的糖鐵自行車道最近完工，完成自行車道拼圖之一，適合散步、騎自行車遊賞田園風光。糖鐵自行車道未來並可串聯隆田火車站附近的大台南文化資產教育推廣基地。

官田區公所正辦理糖鐵自行車道工程驗收，已有民眾搶先上路體驗，感覺還不錯，公所預計本月底前啟用這條糖鐵自行車道。

花費約四百五十萬元建置的官田糖鐵綠色廊道（自行車道），沿糖業運蔗鐵道鋪設，長一公里又二十公尺，寬約五至六公尺，其中鋪設水泥路面約三．五公尺寬，兩旁有植栽。自行車道穿越甘蔗田區，在早年的卸蔗平台另設解說牌，讓民眾、遊客了解糖業歷史。

區長顏能通表示，長約一公里的糖鐵綠色廊道（自行車道），遊客可從隆田火車站一路散步、騎遊到水雉教育園區，遊覽田野風光。未來串聯大台南文化資產教育推廣基地，並可參觀考古文物、歷史建築舊倉庫群，是一趟兼具文化及觀光之旅。

「官心田景、山水悠遊」自行車道路網將建置田野型、通勤型、人文型、產業型四條自行車路線，總長約七十六公里，希望打造一個悠閒慢活舒適的生活環境，吸引人口進駐。通學自行車道、糖鐵綠色廊道已完工，未來將建置葫蘆埤到官田川文山的自行車道。