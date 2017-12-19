〈南部〉新豐祭孔改農曆日期 後天登場

2017-12-19

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁敦源聖廟每逢九二八教師節都舉行新豐區的官方聯合祭孔大典，今年依循起於清朝的民間慣例，重回農曆日期辦理，將於本週四登場。當地文史社團也取材《論語》內容，推出Ｑ版的「非禮」系列書籤，以紀念戳章形式讓民眾祈願、收藏，應景一下，各界矚目，已為活動成功造勢。

推動新豐區農曆祭孔的是歸仁文史社團「反璞歸珍」負責人劉青慈，依據紅瓦厝國小總務主任許耿肇的考證，協助敦源聖廟管理人林嘉璋進行徵詢工作，並與今年主辦的龍崎公所取得共識後，確認了這項重大變革，走過一甲子，再次承襲百年前的傳統。

許耿肇考據，供奉孔子祿位的敦源聖廟，雖於日治時期募款所建，但在清朝，當地就出現相關的國學社團，被視為新豐區文風的代表，過去都以神明會的方式祭拜，時間為農曆十一月四日。

許耿肇也蒐集到早期的報紙，記載新豐區首場官方祭孔起於民國三十七年，當時就是依循農曆日期舉辦，後來可能為了與全台各地同步舉行，才改為九二八。

紀念書籤由劉青慈設計，以Ｑ版孔子為主視覺，今年限量一千張。她指出，戳章圖案共有四款，包含代表金榜題名的非禮勿聽、鵬程萬里的非禮勿看、平安順利的非禮勿言與增長智慧的非禮勿動。

劉青慈說，書籤會在現場提供一般學子或士農工商等民眾索取。早期祭孔都會舉辦平安宴，今年將以園遊會的形式延續傳統。

第一屆祭孔平安園遊會將於本週六、日，在敦源聖廟草坪登場，除了各式小吃攤，還有傳統零食、求學束脩、自然盆栽的專區，以及文創商品等展售，並特製紅瓦厝造型的水泥雕塑，行銷地方的歷史特色。