〈南部〉垃圾袋布置耶誕樹 藏金閣點燈

2017-12-19

即起至明年元月七日 歡迎參觀

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局藏金閣迎接耶誕節，今年運用隨袋徵收垃圾費的透明垃圾袋搭配彩色LED燈，將外牆及廣場設計成耶誕樹燈飾，還有雪人、耶誕老公公、麋鹿等，十分吸睛。即日起至明年元月七日止，每晚六時至九時點燈，供民眾參觀。

藏金閣化身耶誕打卡景點，連日來吸引不少附近居民前來散步、拍照，小朋友更是喜歡。環保局昨正式對外公開，歡迎民眾到藏金閣賞燈。

環保局表示，今年藏金閣的耶誕裝置有雪人、耶誕老公公、麋鹿等，並加入最近流行的虛擬影像互動設計，民眾可利用Android系統的手機，透過現場提供的QR Code讀取參與玩遊戲，只要以AR的方式透過手機下載程式，對準垃圾袋所排列的耶誕樹，便可呈現耶誕老人與小精靈的擴增實境小遊戲，讓民眾感受到與以往不同的耶誕節。

宣導垃圾處理費隨袋徵收

環保局表示，南市推動垃圾清理費隨袋徵收政策，目前已從台南科技工業區員工的生活垃圾開始實施。藏金閣除用隨袋徵收垃圾費的透明垃圾袋裝設燈飾，還用廢木料及廢布打造耶誕樹及雪人，以童心的棒棒糖做為主軸，將耶誕枴杖棒棒糖放大，傳達童年歡度耶誕佳節的喜悅。希望透過這樣的設計，以另類方式宣導垃圾處理費隨袋徵收政策。

環保局表示，藏金閣位於東區龍山里府東街巷內，民國九十二年設立以來，以回收二手家具及腳踏車修復再利用出發。

一○二年通過環保署環境教育設施場所認證，每月造訪人數約一千兩百人，已成為民眾休閒及環境教育學習的好去處。