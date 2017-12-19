〈南部〉澎湖青海菜減產 學者︰採收方式不當

2017-12-19

澎科大徐振豐教授︰勿連根拔起

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕青海菜列入澎湖「三金」之一，近年產量減少約三成，價格也水漲船高，以往濕海菜一台斤約三十元，已漲至五十元，縣府農漁局委託國立澎湖科技大學徐振豐教授研究，證實海菜資源量減少是因不當採收方式，因此提出勿連根拔起等建議。

素有「綠金」之稱的青海菜，與「白金」（左魚右土）魠魚、「黑金」紫菜，並稱澎湖三金；自農曆年前至清明節約三個月為盛產期，海岸線處處可見綠色海菜環繞，石滬也被海菜包圍，遠看就像綠色海岸線，吸引不少婦女投入採收行列，增加副業收入。由於海菜隨波逐流，採收海菜時先使用網具逐一撈起，再用特製鐵器以蹓的方式，將殘餘的海菜以手撿起。

產量減少約3成 價格也喊漲

據文獻記載，海菜為純天然、零污染、純綠的高纖食品，含有高葉綠素與胡蘿蔔素，不僅可幫助排泄，還可健康美容，早期都是曬乾後賣給日本，加工後再回銷台灣，現在也有部分本土業者加工製造，少部分在傳統市場行銷，以往濕海菜產地收購價一台斤約三十元，近年來已漲至每台斤五十元，市價目前則是每台斤一百元，主要是因產量減產約三成。

收購每台斤50元 已漲20元

針對海菜減產，農漁局委託澎科大教授徐振豐，依其藻類研究室過去針對海菜成長速率及狀態等相關研究報告及經驗，提出盡量徒手採集，勿連根拔起，以利海菜資源量增加；配合潮差，利用工具撈取海菜，盡量以不破壞附著基質為主；禁止使用刮勺或其他利刃鐵器，防止破壞海菜生長基質。