〈南部〉路竹金平路淹怕了 砸5500萬解套

2017-12-19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市路竹區金平路東安市場一帶，每逢豪雨出現淹水情況，市府水利局爭取中央五千五百萬元，目前工程已完成發包，將趕赴月底前開工，預計一○八年初完工。

路竹區金平路東安市場一帶，因現況地勢低窪、都市開發改變土地利用方式、氣候變化降雨強度增加及既有道路側溝排水系統容量不良等，每逢豪雨出現淹水情況。

趕月底前開工 108年完工

水利局一○四年開始進行路竹區都市計畫雨水下水道系統規劃檢討，為改善金平路東安市場一帶淹水現象，經立委邱志偉協助爭取，內政部營建署同意納入流域綜合治理計畫，補助工程費五千五百萬元。

水利局重新規劃增設金平路上游段雨水下水道支線，將於該路設置長寬各二公尺的排水箱涵，並把低窪處如東安市場、大社國小等匯流的雨水逕流，導引到下游陷後坑排水，箱涵全長一千四百公尺。

設雨水下水道、排水箱涵

水利局表示，目前已完成工程發包作業，將趕赴月底前開工，預計一○八年初完工，有效改善東安市場一帶雨水宣洩不及窘境，降低當地淹水機率。

水利局指出，施工期間將公告封閉雙向內側各一車道，各路口將派遣交維人員進行管制，人車欲行駛金平路前往大仁路，請提前於一甲路左轉前行約二百公尺後右轉大仁路，即可避開施工路段，確保人車通行安全。