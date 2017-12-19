〈南部〉限塑列管 台東明年增815家

2017-12-19

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣環保局為紓緩縣內嚴重的垃圾問題，率全國之先，從今年三月起將不提供免費塑膠袋的業者由七類擴大到十四類，隨著環保署明年元旦正式實施十四大類業者限塑，環保局表示，全縣新增列管業者有八百一十五家，已陸續稽查，有七百六十家願意配合政策執行。

環保署原先管制公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店等七大類對象，在民眾購物時，須付費取得塑膠袋，不得免費提供，明年元旦起新增藥粧、美粧店及藥局、醫療器材行、家電攝影及資訊通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等七大類，違反的店家經查獲可依廢棄物清理法第二十一條開罰一千兩百元至六千元。

環保局廢棄物管理科表示，為解決縣內垃圾問題，今年活化台東市建農垃圾掩埋場，發現篩分出來的塑膠類垃圾數量比預期多出六倍，有必要從源頭減量，遂率全國之先，實施家戶使用透明垃圾袋、不提供免費塑膠袋的業者類別擴大至十四類，及店家不提供免洗塑膠類餐具等三項限塑政策。

廢管科指出，全縣列管的十四大類業者共有九百四十二家，新增的七大類有八百一十五家，待正式上路後，會加強稽查，稽查第一次未過者開立勸導單，第二次未過才會開罰，同時呼籲民眾購買物品時自備購物袋，不要付費買塑膠袋，才能有效減少塑膠類垃圾。